Jon Rahm wint historische editie Masters

De 87ste editie van het Masters Tournament zit er op en kent met winnaar Jon Rahm een speler die actief is op de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour. Of anders gezegd: het ‘klassieke’ circuit won het van de ‘overlopers’ van de LIV Tour.

Deze jaargang, van een toernooi dat sowieso al het meest tot de verbeelding spreekt, zal voor altijd in het geheugen gegrift staan, en wel om deze vier redenen.

Geen openlijke clash

De confrontatie tussen de ‘klassieke’ Amerikaanse PGA Tour en DP World Tour enerzijds en de ‘overlopers’ van de LIV Tour werd tijdens deze Masters in de eerste plaats op de baan uitgevochten. Zestig holes leek het erop dat Brooks Koepka en de LIV Tour als winnaar uit de bus zou komen. Maar als je gewoon bent om 54 holes, het Romeinse cijfer waar de LIV naar verwijst, te spelen en nu er 72 aan de bak moet komen, kan dat zijn implicaties hebben. Finaal pakte de Spanjaard Jon Rahm zijn eerste Masters titel, exact 40 jaar na zijn landgenoot Seve Ballesteros. De zege van ‘Rahmbo’ zorgde zonder twijfel voor een heel grote opluchting voor alles wat met de Amerikaanse PGA Tour en de DP World Tour te maken heeft.

Misschien is de clash te veel opgeblazen. Het respect voor het heilige huisje dat Augusta National Golf Club is, was bij alle partijen groot, maar er was ook censuur. Tijdens de vier wedstrijddagen viel onder de spelers en ook bij CBS, de tv-zender die over de rechten beschikt, van de onderliggende spanning ogenschijnlijk niets te bemerken en werd de naam van het nieuwe circuit nooit of te nimmer vermeldt.

Natuur

Wie dacht dat de Augusta National Golf Club oppermachtig is, komt bedrogen uit. De golfclub moest zijn meerdere erkennen in moeder natuur. Eerst was er de bijna-ramp op vrijdagmiddag na het afknakken van drie reusachtige dennenbomen vlak bij de teebox van hole 17. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Jon Rahm met de Masters trofee. Foto: epa-efe

Ook de stelling dat het in april in het Amerikaanse Augusta steeds zonovergoten is, werd andermaal ontkracht. Ronde twee en drie werden vroegtijdig stopgezet door hevige winden en veelvuldige regenval en dus niet zoals voorzien op vrijdag en zaterdag volledig afgewerkt. In de 87 Masters edities had men tijdens 48 jaargangen een of meerdere (weer)onderbrekingen. Meer in detail: in de laatste 40 jaren is dat 24 maal. Frank Deboosere zou stellen dat de opwarming van de aarde ook het Masters Tournament in zijn macht heeft.

Weer een record

Desondanks dat Tiger Woods zich moest terugtrekken omwille van een voetblessure, zette de 47-jarige Amerikaan zijn naam weer bij op een van de vele lijstjes van Masters records. Het nummer 1001 van de wereld plaatste zich op gelijke hoogte van Gary Player (1959-1982) en Fred Couples (1983-2007) door voor de 23ste opeenvolgende keer (1997-2023) zich te kwalificeren voor de eindfase van de golfmajor die hij al vijfmaal won. In 2024 krijgt hij dan de kans om alleen recordhouder te worden. Het is mogelijk het enige record dat de GOAT in het golf nog zal verbeteren. Voor het tweede jaar op rij zag iedereen dat de sporen van zijn auto-ongeval in februari 2021 nog steeds niet zijn uitgewist. Deze maal moest een zwaar hinkende Woods er na 43 holes forfait aan geven.

Gebuisd

Thomas Pieters kan met zeer gemengde gevoelens terugkijken op de Masters 2023. Op sportief vlak viel het zwaar tegen. In zijn vierde deelname wist de 31-jarige Antwerpenaar zich met de hakken over de sloot voor de tweede maal te kwalificeren voor de eindfase. Zijn 48ste plaats, met een totaalscore van +8, is ondermaats en zo trekt Pieters de lijn van de mindere prestaties in 2023 gewoon door.

Op extra-sportief vlak was het wel een hoogvlieger. Samen met levensgezellin Stephanie en zijn dochters Florence en June genoot hij, onder goedkeurende blikken van vader Jaak en moeder Veronique, van wat mogelijk zijn laatste Masters was. Als gouden bonus kreeg Pieters tijdens zijn derde dag zijn idool Tiger Woods als gezelschap, al was dat maar voor zeven holes.

Wie is Jon Rahm? Jon Rahm is een Spaanse Bask, geboren in Barrika op 10 november 1994. De vader van Rahm, Edorta, had nog nooit golf gespeeld of live gezien totdat de Ryder Cup in 1997 naar het Spaanse Valderrama kwam. Vanaf dat moment kwam golf in het leven van de zesjarige Rahm. Om Engels te leren, luisterde Rahm veel naar hip-hop. Twee van zijn favoriete nummers waren 'Love the way you lie' van Eminem, en 'Swimming pools' van Kendrick Lamar. Zijn vrouw is Kelley Cahill, een voormalig speerwerper aan de Arizona State University. Rahm is de recordhouder voor de langste periode als nummer één op de wereldranglijst van amateurs. Tussen 2015 en 2016 was hij in totaal 60 weken lang de nummer één op de wereldranglijst. Opvallend daarbij: hij speelde als amateur nooit op de Augusta National Golf Club. Op de 2020 Masters maakte hij twee holes-in-one in twee dagen. Eén daarvan kwam op de 16e hole waarbij hij de bal al ketsend over het water sloeg. Rahm is, net zoals Rory McIlroy, een van de grootste voortrekkers van de PGA Tour en DP World Tour, en openlijk tegen de komst van de LIV Golf Tour. Hij testte tweemaal positief op Covid-19 tijdens het seizoen 2021, en beide resultaten hadden grote gevolgen. Zijn eerste positieve test betekende dat hij zich moest terugtrekken uit het Memorial Tournament op het moment dat hij zes slagen voorsprong had. Zijn tweede positieve test betekende dat hij niet kon deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokyo 2020. Rahm is de vierde Spanjaard die de Masters wint, na Seve Ballesteros (1980 en 1983), José María Olazábal (1994, 1999) en Sergio Garcia (2017). Voor Rahm is het na het US Open 2021 zijn tweede majorzege. Hij wordt opnieuw de nummer 1 op de wereldgolfranglijst.

Lees ook