De dalai lama (87) vroeg op een publiek evenement aan een jongen om ‘op zijn tong te zuigen’. Na een golf van kritiek biedt de Tibetaanse spirituele leider zijn excuses aan.

‘Een videoclip die circuleert toont een recente ontmoeting waar een jongen aan Zijne Heiligheid de dalai lama vraagt of hij hem een knuffel mag geven’, zo reageert het kantoor van de dalai lama op de ophefmakende beelden.

Over de rest van de interactie wordt niet geschreven. De jongen vraagt en krijgt een knuffel. Daarna vraagt en krijgt de dalai lama een kus op zijn mond. ‘En zuig op mijn tong’, zegt hij dan, waarna de spirituele leider zijn tong uitsteekt en zijn gezicht naar de jongen brengt. De dalai lama lacht en trekt de jongen terug voor nog een knuffel, terwijl het publiek lacht en klapt.

‘Zijne Heiligheid plaagt de mensen die hij ontmoet vaak op een onschuldige en speelse manier’, staat in de verklaring. ‘Zelfs in het openbaar en voor de camera.’

De dalai lama biedt zijn aan de jongen en zijn familie zijn excuses aan. ‘En ook aan zijn vele vrienden overal ter wereld, voor de pijn die zijn woorden mogelijk hebben veroorzaakt.’

Het is onduidelijk wanneer de video is gemaakt, maar de opname circuleert al meerdere dagen op sociale media. Internetgebruikers noemden de interactie ziekelijk en ongepast.

Uitspraak over vrouwen

De dalai lama, de hoogste spirituele leider van een van de stromingen binnen het Tibetaanse boeddhisme, kwam in 2019 ook in opspraak. Toen zei hij dat een mogelijke vrouwelijke dalai lama in de toekomst ‘aantrekkelijker’ moest zijn. Ook voor die uitspraak — naar eigen zeggen bedoeld als grapje — bood hij zijn excuses aan.

De Tibetaanse spirituele leider leeft in het noorden van India in ballingschap. In 1959 vluchtte hij na een opstand tegen de Chinese overheersing in Tibet. Door Peking wordt hij als een gevaarlijke separatist beschouwd.

