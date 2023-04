Nederlandse theoloog en dichter Huub Oosterhuis overleden

De Nederlandse theoloog en dichter Huub Oosterhuis is zondag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gemeld.

Oosterhuis maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn poëtische oeuvre varieerde van psalmbewerkingen tot politieke protestliederen, mystiek getinte gezangen en vaak zeer persoonlijke ‘vrije poëzie’.

Om het debat over politiek en cultuur te stimuleren, richtte de in 1933 geboren Amsterdammer Oosterhuis in 1972 het centrum De Populier op, dat begin jaren tachtig overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 stichtte hij het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed. Hij was daar van 1991 tot 1998 directeur.

Nauwe banden met koningshuis

De theoloog had ook nauwe banden met het koningshuis. Hij hield in 2002 de preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus. Zijn banden met Claus en Beatrix dateren van het begin van de jaren zeventig, toen de dichter lid werd van een groep kunstenaars die het paar om zich heen verzamelde.

Maandagavond zendt KRO-NCRV een In Memoriam uit over Oosterhuis. De uitzending bestaat uit een compilatie van fragmenten van Oosterhuis uit diverse uitzendingen van KRO-NCRV waar hij de afgelopen jaren te gast was.