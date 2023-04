Koning Charles III houdt veel kortere optocht bij kroning (en krijgt een emoji)

Buckingham Palace heeft zondag nieuwe details bekendgemaakt over de kroning van koning Charles III op 6 mei. De optocht zal veel korter zijn dan bij de kroning van Elizabeth II in 1953, en deels in een luxueuzere koets.

Buckingham Palace maakte de route bekend van de optocht door Londen, tussen Buckingham Palace en de Abdij van Westminster. Opvallend is dat Charles en koningin-gemalin Camilla enkel na de kroning de 260 jaar oude Gold State Coach nemen.

Het koningspaar vertrekt van Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, die werd gemaakt voor het 60-jarig troonjubileum van koningin Elizabeth in 2012 en die veel comfortabeler is. Volgens de BBC is ze zelfs uitgerust met airconditioning. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur (12 uur Belgische tijd) begint.

De Diamond Jubilee State Coach. Foto: AP

Leuk detail: de vergulde kroon die op de koets staat is gemaakt uit eikenhout afkomstig van de HMS Victory, het vlaggenschip van admiraal Horatio Nelson bij de Slag bij Trafalgar (1805).

Na de dienst nemen Charles en Camilla wel de Gold State Coach voor de optocht. Dat rijtuig reed vorig jaar tijdens het 70-jarig troonjubileum van Elizabeth voor het eerst in twintig jaar weer door Londen. De koets werd in 1762 voor het eerst gebruikt door koning George III. Sinds William IV in 1831 is ze bij elke kroning gebruikt. De koets weegt vier ton en zal dus stapvoets door de straten van Londen voortgetrokken worden door acht paarden.

De Golden State Coach. Foto: AFP

De route is veel korter van bij de kroning van Elizabeth II. Zij reed zo’n 2,5 kilometer naar Westminster Abbey, en op de terugweg deed ze 8 kilometer. Voor de heen- en terugweg gebruikte ze de Golden State Coach. De rit noemde ze destijds verschrikkelijk door het gebrek aan comfort in de oude koets.

Buckingham Palace maakte ook een nieuwe emoji bekend die speciaal voor de kroning wordt gemaakt. De emoji is een afbeelding van de Kroon van Sint-Eduard, een van de Britse regalia. Het kroonjuweel wordt enkel gebruikt bij de kroning van monarchen. Het is niet de eerste keer dat emoji’s gecreëerd worden voor koninklijke vieringen. In juni deed een corgi-emoji zijn intrede op Twitter voor het platina jubileum van koningin Elizabeth II.

Lees ook