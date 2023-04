Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs leggen werk neer, Poolse werkgever stuurt ‘knokploeg’

Verschillende Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs van de Poolse transportbedrijven Lukmaz, Agmaz en Imperia - allen van dezelfde bedrijfsleider - hebben het werk neergelegd om achterstallig loon te eisen. Hun werkgever stuurde een knokploeg.

‘Het is historisch dat uitgebuite chauffeurs uit Oost-Europa voor meer dan een week het werk neer leggen omdat ze de jarenlange uitbuiting grondig beu zijn. Zij hebben de steun van ETF en al hun aangesloten transportvakbonden’, reageert Frank Moreels, voorzitter van de Belgische TransportBond BTB-ABVV en de European Transport Workers’ Federation (ETF).

Ook het Duitse adviesnetwerk Fair Mobility en verschillende Duitse vakbondsmensen staan achter de chauffeurs. Daarnaast drukken ook passerende vrachtwagenchauffeurs, die vooral uit Georgië en Oezbekistan komen, hun solidariteit uit.

Knokploeg

Vrijdag liep de situatie uit de hand toen de Poolse werkgever een knokploeg naar de parking stuurde. ‘In pantservoertuigen en in volle gevechtsuitrusting was het hun taak om de vrachtwagenchauffeurs te intimideren en, indien nodig, geweld te gebruiken om de vrachtwagens mee te nemen’, zo zegt Moreels.

Door een grootscheepse politieactie kon de confrontatie worden verhinderd. Negentien personen werden aangehouden, onder wie de bedrijfsleider zelf.

De chauffeurs van de verschillende Poolse bedrijven reden in opdracht van grote bedrijven zoals Ikea, Volkswagen en DHL. ETF roept de grote economische spelers op om geen zaken meer te doen met de eigenaar van deze Poolse transportbedrijven.

‘De economische spelers hebben de sleutel in handen om deze uitbuiting en sociale dumping te stoppen’, zegt Moreels. ‘In hun race to the bottom van steeds goedkoper transport zijn uitbuiting en criminele activiteiten de enige manier om aan deze veel te lage prijs te voldoen. Dat moet dringend stoppen.’

