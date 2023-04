Bewolkt en vanaf de namiddag regen

Het wordt maandag eerst droog met in het oosten van het land nog tijdelijk wat zon. Vanuit het westen wordt het echter snel overal betrokken en tegen de middag valt de eerste regen aan zee. We halen maxima van 11 of 12 graden in de Ardennen en aan zee en 14 tot 16 graden voor de doortocht van de regenzone, meldt het KMI.

De neerslagzone verplaatst zich in de namiddag traag landinwaarts. Het oosten van het land houdt het waarschijnlijk tot de avond droog. Vooral in de Kuststreek en in de Ardennen zijn er rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.

Maandagnacht verlaat de regenzone het land en wordt het vrijwel droog met soms brede opklaringen. In de Ardennen blijft de bewolking hardnekkiger. De minima liggen tussen 3 en 6 graden in Hoog­-België en rond 7 of 8 graden elders, bij een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwesten­ tot westenwind.

Dinsdag start vrij zonnig maar later wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Vooral in het binnenland ontstaan er enkele buien. Naar de avond toe schuift er meer hoge en middelhoge bewolking binnen vanuit het westen en later op de avond en nacht wordt deze gevolgd door regen. De maxima schommelen tussen 9 en 13 graden.

En ook de rest van de week zijn er vaak buien en is het soms winderig. Het blijft fris voor de tijd van het jaar, met maxima die woensdag schommelen tussen 8 en 12 graden en donderdag tussen 7 en 11 graden. Ook het weekend blijft wisselend bewolkt met kans op regen.

