Wout Van Aert: ‘Voorlopig blijft de Hel een vloek voor mij’

Op het ogenblik dat hij lek reed, wist Wout van Aert meteen dat het voorbij was. ‘Een wissel duurt 20, 30 seconden, dat kun je niet meer goedmaken.’ Het is zuur, geeft hij toe, want hij wás goed.

Het heeft weer niet mogen zijn voor Wout van Aert, de kopman van Team Jumbo-Visma. Na zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen vorige week, kreeg hij deze week opnieuw af te rekenen met pech. Dikke pech. Ter hoogte van het Carrefour de l’Arbre, een cruciale kasseistrook op zo’n 15 kilometer van de finisch - lees: op het slechts denkbare moment - reed hij lek. Gevolg: ‘slechts’ derde.

Het had anders kunnen zijn... Tijdens de podiumceremonie stond Van Aerts gezicht op onweer, het duurde een tijdje vooraleer er een reactie kwam.

‘Ik heb hier al meerdere lekke banden gehad, maar vandaag, op zo’n moment, da’s wel heel erg zuur’, baalde Van Aert achteraf voor de camera van Sporza. ‘Van der Poel was weg, ik wist gelijk dat het over was. Hoe lang duurt zo’n wissel? 20 à 30 seconden? Dat kun je niet meer goedmaken. Voorlopig blijft de hel een vloek voor mij.’

‘Ik voelde me nochtans heel erg goed vandaag’, vervolgde hij. Ondanks de kwetsuren aan knie en ribben die hij over hield aan de val vorige week. ‘Tijdens de koers heb ik de pijn kunnen verbijten, nu komt die wel opzetten natuurlijk. Maar gezien de omstandigheden heb ik wel een mooie prestatie neergezet.’

Met Parijs-Roubaix eindigt het voorjaar voor Van Aert, hij is naar eigen zeggen ‘trots’ op wat hij bereikt heeft. ‘Ik heb een mooie reeks neergezet. Oké, de grote overwinning is uitgebleven, maar het leven is meer dan overwinningen alleen.’

Na de koers was Van Aert trouwens zo sportief om zijn grote rivaal proficiat te wensen.

?????? | Wat sport zo mooi maakt ?????? Wout van Aert feliciteert Mathieu van der Poel direct na de finish ?????? #ParisRoubaix



?? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/EblZsOEq58 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 9, 2023

Fenomenaal

Bij Alpecin-Deceuninck, het team van winnaar Mathieu van der Poel, werd uiteraard heel anders gereageerd. Met een eerste én een tweede plaats (voor Jasper Philipsen) heeft de ploeg de verwachtingen voor de voorjaarsklassiekers meer dan ingelost. Volgens Christoph Roodhooft is het de grote verdienste van de renners dat ze nuchter en rustig gebleven zijn toen de resultaten in het begin achterwege bleven en iedereen zich afvroeg waar Alpecin-Deceuninck bleef.

‘We hebben heel bewust gekozen om de handschoen op te nemen tegen de grote namen in een aantal grote koersen, maar blijkbaar wordt veel bepaald door de waan van de dag. Jammer. Nu, we hebben ons niet laten gek maken, en de resultaten zijn gevolgd’, aldus Roodhooft. ‘Wat de ploeg vandaag heeft laten zien is pure klasse. En de manier waarop Jasper de sprint voor de tweede plaats gewonnen heeft, opent perspectieven voor de nabije toekomst.’

Volgens Van der Poel zal de overwinning zéker gevierd worden. ‘Beter kunnen we gewoonweg niet. Dit gaat misschien nooit meer voorvallen, het was ongelooflijk. Je hebt geluk en goeie benen nodig, maar we reden ook heel sterk als team.’

Tot kilometer 50 deed Gianni Vermeersch heel wat beukwerk. Ook hij geniet mee van de winst van het team. ‘Vanaf de eerste kasseistrook hebben we de koers in handen genomen, en we hebben ze niet meer uit handen gegeven. Het was fenomenaal. Roubaix was na Sanremo toch wel het grootste doel van het voorjaar, en vandaag hebben we het gehaald. Ik denk dat ik nog nooit zo’n sterke ploeg heb gezien.’

