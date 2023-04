Windsors vieren eerste Pasen zonder Queen en zonder Harry en Meghan

De Britse koninklijke familie verschijnt voor het eerst weer samen in het openbaar sinds het overlijden van de Queen. Op Paaszondag vieren koning Charles en Camilla toevallig ook hun 18de huwelijksverjaardag.

Op hun paasbest kwamen de Britse royals zondagochtend samen in Windsor Castle om hun eerste Paaszondag te vieren onder koning Charles. Charles zelf werd vergezeld door zijn echtgenote Camilla, die straks de titel van ‘koningin’ krijgt. Het koppel viert overigens ook z’n achttiende huwelijksverjaardag.

King Charles joined by family for first Easter service as monarch https://t.co/DdGl0ZbSAe — BBC News (UK) (@BBCNews) April 9, 2023

Uiteraard waren ook kroonprins William, zijn vrouw Catherine en hun drie kinderen aanwezig voor de traditionele kerkdienst in de St George’s Chapel, alsook prins Andrew, de jongste broer van de koning. Hij raakte recent een deel van zijn royal duties kwijt nadat hij in opspraak was gekomen in een grote zedenzaak vorig jaar.

Het was voor het eerst dat de familie Pasen zich samen publiekelijk vertoonde sinds het overlijden van Queen Elizabeth. Naar verluidt werd er aan de Paasdis zowel een herdenking als een viering gehouden - dat laatste ter ere van het huwelijksjubilieum van Charles en Camilla. Alle familieleden droegen koninklijk blauw of roze, een idee van het koningspaar om eenvormig op de familiefoto te staan.

Zwarte schaap

Charles’ jongste zoon Harry en zijn gezin waren er niét bij. Zij wonen in de Verenigde Staten en zijn uit hun koninklijke rechten ontheven na een aanslepende, bijzonder pijnlijke ruzie met de rest van de familie. Harry is wel uitgenodigd op de kroning van Charles op 6 mei, maar het zou nog altijd onzeker zijn of hij daadwerkelijk zal opdagen.