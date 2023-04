Valpartij dwingt Sagan tot opgave in Parijs-Roubaix

Peter Sagan (TotalEnergies) heeft na een val op ruim 150 km van de aankomst Parijs-Roubaix (WorldTour) moeten verlaten. De winnaar van 2018 ging de graskant in bij de tweede kasseistrook van de dag, Viesly à Quiévy. Hij stapte niet meer op de fiets.

Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen, was aan zijn laatste ‘Helleklassieker’ bezig. Zijn ploegmaats Daniel Oss en Maciej Bodnar moesten ook opgeven na een tuimelperte.

Sagan reed Parijs-Roubaix in totaal tien keer. In 2018 sprintte hij op de piste van Roubaix sneller dan zijn medevluchter Silvan Dillier en pakte de overwinning. Hij werd ook nog een keer vijfde (2019) en zesde (2014). Vorig jaar finishte hij als 57e.

Sagan kondigde eind januari aan dat hij aan zijn laatste wegseizoen bezig is. De 33-jarige Slovaak gaat zich nadien focussen op de mountainbike. Hij hoopt in die discipline mee te doen aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

