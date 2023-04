Dante Vanzeir beschuldigd van racisme, Amerikaanse voetbalbond opent onderzoek

De Major League Soccer (MLS) heeft een onderzoek geopend naar een vermeend racistische opmerking van voormalig Union-speler Dante Vanzeir tijdens de MLS-wedstrijd van zaterdagavond tussen New York Red Bulls en San Jose Earthquakes (1-1).

In de 54ste minuut van de wedstrijd tussen New York Red Bulls en San Jose Earthquakes leek Dante Vanzeir, aanvaller bij de NY Red Bulls, iets te zeggen richting Earthquakes-aanvaller Jeremy Ebobisse. Na de wedstrijd verklaarde Ebobisse volgens Amerikaanse media dat het een ‘racistische opmerking’ was, maar vermoedelijk niet aan hem gericht. Vanzeir werd na het incident omringd door meerdere spelers van San Jose. De match lag ongeveer 20 minuten stil.

‘Tijdens de wedstrijd werd ons gemeld dat een van onze spelers naar verluidt een racistisch scheldwoord op het veld heeft gebruikt’, reageerde New York Red Bulls na de wedstrijd in een mededeling. ‘De Red Bulls nemen deze zaken heel ernstig en hebben de beschuldigingen onmiddellijk gemeld bij de Major League Soccer. We zullen meewerken aan het onderzoek van de Liga. De New York Red Bulls gedogen geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie.’

De MLS is op de hoogte van het incident waarbij ‘taal zou gebruikt zijn die in strijd is met het beleid van de competitie’, zo klinkt het. ‘De MLS hanteert een nultolerantie voor beledigend en kwetsend taalgebruik en neemt deze beschuldigingen ernstig. Een onderzoek naar deze zaak zal onmiddellijk beginnen. Verdere informatie zal worden verstrekt na afronding van dat onderzoek.’

De match werd verlengd met 22 minuten, een record in de MLS.

Lees ook