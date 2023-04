Droge Pasen met maxima tot 15 graden

Paaszondag start met veel wolken, met soms enkele opklaringen. In de namiddag komt er stilaan meer zon. Het blijft droog met maxima van 10 tot 15 graden. Dat meldt het KMI.

De dag start bewolkt met soms enkele opklaringen. In de ochtend wordt er soms mist gevormd, vooral in het westen en in de Ardennen. Na de middag worden de opklaringen breder. Het blijft droog bij maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 à 15 graden in het centrum.

Zondagavond verdwijnen de lagere wolkenvelden grotendeels, maar neemt de hoge bewolking stilaan toe. Tijdens de nacht verschijnen er ook middelhoge wolken vanaf het westen. De minima dalen naar waarden tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Maandag is het eerst droog met in het oosten nog enkele opklaringen. Rond de middag bereikt een regenzone de kust, die zich in de namiddag langzaam landinwaarts verplaatst. ‘s Avonds wordt het vanaf het westen opnieuw droger met enkele opklaringen. De maxima schommelen van 12 graden in de Hoge Venen tot lokaal 16 graden elders. De matige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten. Aan zee wordt de wind vrij krachtig met pieken tot 50 km/ u.

Dinsdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is kans op een bui, maar het blijft overwegend droog. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en dinsdagnacht gaat het regenen. De maxima schommelen tussen 9 en 14 graden bij een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind.

Woensdag regent het eerst. Vanaf het westen wordt het daarna wisselvallig met opklaringen en buien waarbij enkele donderslagen mogelijk zijn. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 7 tot 11 graden. Er waait bovendien een strakke westen­ tot zuidwestenwind met soms fikse windstoten.

Donderdag krijgen we zon en wolken met tussendoor enkele buien. De maxima schommelen in het centrum rond 12 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind.

Vrijdag gaat het wellicht opnieuw regenen vanaf de kust met flink wat wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Het blijft fris met in de meeste streken maar maxima rond 10 of 11 graden.

Ook zaterdag lijkt het regenachtig of buiig te blijven bij maxima rond 11 graden.

