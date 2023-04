Baby in levensgevaar: vader was al eens veroordeeld voor geweld op baby in 2013

In het Waalse Courcelles, nabij Charleroi, is vrijdag een man opgepakt op verdenking van poging tot doodslag op zijn twee weken oude baby. Dat meldt Sudinfo, en wordt bevestigd door het parket van Charleroi. De dader zou al eerder veroordeeld zijn geweest wegens geweld op een baby. ‘Ik kon niet meer tegen zijn gehuil’, verklaarde de vader destijds na zijn bekentenis in de rechtbank.

De moeder liet de pasgeboren baby – en haar twee jaar oude zoontje uit een eerdere relatie – donderdag achter bij haar man in hun woning in de Rue des Déportés in Courcelles, om met vriendinnen te gaan winkelen in Charleroi.

Na haar terugkeer maakte de vrouw zich volgens het parket ‘aanvankelijk niet veel zorgen, want de baby lag in de box, en haar man sliep. Op een gegeven moment merkte ze echter dat er iets mis was met de ademhaling van het kind’, aldus het parket van Charleroi.

De vrouw belde de hulpdiensten, die het kind in kritieke toestand met een ambulance overbrachten naar een ziekenhuis in Charleroi. Daar werd beslist om het kind – gezien de ernst van de verwondingen – nogmaals over te brengen naar de gespecialiseerde pediatrische spoeddienst in Jolimont. Naar verluidt ging het om een gebroken ribbenkast, en gekwetste organen. ‘De baby bevindt zich nog steeds tussen leven en dood, volgens de laatste berichten die vrijdagavond werden ontvangen’, aldus het parket.

Vader opgepakt

Het is niet duidelijk wat er zich heeft afgespeeld in de woning. Volgens een eerste verklaring van de vader was het kind uit een zetel gevallen, maar gezien de ernst van de verwondingen wordt door het parket getwijfeld aan die versie van de feiten. ‘Volgens de vader gaat het om een ongeval. Hij beweert dat het kindje uit de zetel is gevallen. Maar zijn verklaring wisselt’, klinkt het.

De man werd opgepakt, verhoord, en aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Een bezwarende omstandigheid is dat de man een voorgeschiedenis van familiaal geweld heeft, bevestigt het parket. Hij was sinds eind 2021 vrij met een enkelband na een veroordeling voor eerdere feiten.

Al eerder veroordeeld

Volgens Sudinfo was zijn veroordeling het gevolg van gelijkaardige feiten die dateren uit 2013. De man had toen pas een kindje gekregen met een vorige vriendin. Nadat de vier maanden oude baby moest worden opgehaald door een ambulance, sloeg het ziekenhuis alarm. De jonge vader werd aangeklaagd voor poging tot moord. Zelf zei hij destijds dat hij zich niet alles kon herinneren, maar hij gaf toe dat hij de kleine een of twee keer op de grond had ‘laten vallen’ of ‘gegooid’, uit irritatie. In de rechtbank bekende hij de feiten: ‘Hij huilde de hele tijd, ik kon er niet meer tegen.’

Volgende week moet hij voor de raadkamer van Charleroi verschijnen.

