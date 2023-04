Charleroi heeft zaterdag in de Jupiler Pro League in extremis de zege behaald tegen Zulte Waregem, voor wie de degradatie naar tweede klasse dichterbij komt. Mechelen ging onderuit tegen OH Leuven met 4-1.

Zulte Waregem was de bedrijvigste ploeg in Charleroi, en Alioune Ndour (27.) zorgde voor de 0-1 ruststand. De Carolo’s kwamen in de tweede periode een beetje meer opzetten maar de bezoekers hielden vrij ...