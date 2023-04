Opnieuw tientallen meisjes ‘vergiftigd’ in Iraanse scholen

Tientallen jonge meisjes zouden vergiftigd zijn in verschillende scholen in Iran, schrijven lokale media. Daarmee komt maar geen einde aan een fenomeen waarover nog altijd veel onduidelijkheid bestaat.

‘Minstens zestig leerlingen zijn vergiftigd in een meisjesschool in Haftkel’, in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. Dat schrijft het Iraanse persagentschap Iribnews. Ook in vijf scholen in het noordwestelijke Ardabil zouden meisjes vergiftigd zijn. Ze hadden volgens Ibrinews ‘symptomen van angst, kortademigheid en hoofdpijn’.

Nu al maanden wordt Iran geteisterd door mysterieuze vergiftigingen op scholen. De eerste gevallen werden in november gemeld, intussen is er volgens Iraanse media sprake van duizenden incidenten. Een officiële balans van vrijdag heeft het over meer dan 5.000 leerlingen in meer dan 230 scholen in 25 provincies van het land.

De Iraanse regering gaat ervan uit dat de aanvallen doelgericht zijn, want er worden bijna uitsluitend meisjesscholen getroffen. Maar wie achter de aanvallen zit, en met welke motivatie, blijft voorlopig gissen.

Amin, een dertiger uit Teheran die om veiligheidsredenen anoniem wil getuigen, noemde de situatie eerder tegenover De Standaard gekmakend. ‘We zijn voortdurend gestrest’, zei hij. ‘We kennen allemaal iemand die lesgeeft of volgt. We weten niet met welke kracht die monsterlijke aanvallen op de scholen afkomen. Maar één ding is zeker: er gebeurt iets en het treft honderden meisjes.’

Onderzoeksrapport

De aanvallen zouden altijd beginnen met een onaangename geur. ‘Het was alsof iemand met insectenspray had gespoten’, vertelt een leerling uit de stad Mashad in een filmpje op Twitter. Andere getuigen over de geur van rotte mandarijnen of bleekwater. Sommige dokters linken de symptomen van de slachtoffers aan lichte pesticiden op basis van organofosfaat, een zenuwgas dat in bepaalde ­doses dodelijk kan zijn. De verklaring wordt ook (deels) gezocht bij ‘massahysterie’ of collectieve paniek.

Een onderzoekscommissie, die moet uitzoeken wat er aan de hand is, zou in de loop van de komende weken met een eindrapport komen. Vooraf heerste er alvast veel scepsis over hoe diep dat onderzoek zou graven.

