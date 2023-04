Oproep: woont u ook alleen?

Het gezin met kinderen wordt een minderheid. Vooral 65-plussers wonen almaar vaker alleen. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd op basis van demografische gegevens van Statbel.

In bijna alle Belgische gemeenten zijn alleenwonende mensen de grootste groep geworden. Het gezin met kinderen wordt een minderheid. Vooral 65-plussers wonen almaar vaker alleen. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd op basis van demografische gegevens van Statbel.

Bijna 36 procent van de meer dan 5 miljoen huishoudens in ons land bestaat uit één persoon, een vijfde meer dan dertig jaar geleden. In meer dan 90 procent van de steden en gemeenten zijn alleenwonenden het vaakst voorkomend type gezin. Dat is tien keer meer dan begin jaren negentig. Volgens prognoses van het Planbureau tekenen alleenwonenden tegen 2070 voor ruim vier op de tien huishoudens in ons land. Vooral het aandeel van gehuwde koppels met inwonende kinderen dunt uit.

