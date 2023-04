De 26-jarige Andrea Papi werd woensdag dood teruggevonden in het noorden van Italië. Na een autopsie kwam vast te staan dat de man door een beer werd gedood. Het zou de eerste keer zijn dat een beer een persoon om het leven brengt in Italië.

De jongeman was woensdagavond niet teruggekeerd van het joggen. Donderdagochtend werd hij dood aangetroffen bij een bospad in het dorp Caldes, in de provincie Trente. Zijn lichaam vertoonde ernstige verwondingen, wat deed vermoeden dat hij door een beer was gedood.

De autopsie, die vrijdag werd uitgevoerd, bevestigt nu dat de jogger inderdaad bezweken is aan verwondingen die werden toegebracht door een beer. Een DNA-analyse moet het mogelijk maken om het dier te identificeren. De beer die verantwoordelijk is voor de dood van de jogger moet worden afgemaakt, zo eisen verschillende buurtbewoners

In het bergachtige en bosrijke gebied van Knapp, op ongeveer een uur van de provinciale en regionale hoofdstad Trente, zijn de laatste tijd vaak beren gesignaleerd. De plaatselijke bevolking vertelde tegen de krant L’Adige dat er de afgelopen maanden verschillende aanvallen waren geweest op boerderijdieren.

Begin maart werd een man niet ver van Caldes door een beer aangevallen. Hij raakte toen gewond aan zijn hoofd en arm. Volgens schattingen zijn er ongeveer 100 wilde beren in de provincie.