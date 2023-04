In Texas heeft een rechter de verkoopvergunning van de abortuspil mifepristone ingetrokken. De beslissing geldt in het hele land. De toekomst van de pil komt nu waarschijnlijk in handen van het Hooggerechtshof te liggen.

Twee uitspraken volgden elkaar vrijdag snel op. Eerst trok een federale rechter in Texas de verkoopvergunning van de abortuspil mifepristone in - dat is een van de twee meest gebruikte pillen bij medische ...