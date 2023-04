Zegt de poetsvis over de haai: Woutertje Pieterse Prijs gaat naar boek over dierenspreekbeurten

De Woutertje Pieterse Prijs voor het beste kinder- en jeugdboek gaat naar een hilarisch boek: Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda van Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen.

Spreekbeurten over dieren die door de diersoort mens worden gehouden zijn stom. Daar zijn alle dieren het over eens. Ze slaan de plank mis en zijn ook nog eens verschrikkelijk saai. Dat kunnen de dieren zelf veel beter. En dus houdt de regenworm een praatje over de anaconda, de vos heeft het over dat smakelijke dier dat gans heet – wat hem natuurlijk op protest van de gans komt te staan – en de sneeuwpanter, dat ijdele dier, heeft het uiteraard over de sneeuwpanter. De teksten in dit boek houden op een briljante manier het midden tussen fictie en non-fictie. Schrijfster Bibi Dumon Tak maakte naam met literaire non-fictie over dieren. Zij sprokkelde al een hele pennenzak Zilveren Griffels bi elkaar, naast een Gouden Griffel en de prestigieuze Theo Thijssenprijs, een Nederlandse oeuvreprijs voor jeugdliteratuur.

Ook de prijzenkast van illustratrice Annemarie van Haeringen is goed gevuld. Zij voorzag het boek van prachtige dierenportretten en grappige, speelse lijntekeningen. Het is voor hen beiden de eerste keer dat ze de Woutertje Pieterse Prijs krijgen, en gaan met 15.000 euro naar huis.

De andere genomineerden waren de ook voor de Boon Jeugdliteratuur genomineerde Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom en Sophie Pluim, en Patroon van Marco Kunst, Ik ben hier van Joke van Leeuwen, Een kleine geschiedenis van de mens door dierenogen van Joukje Akveld en Djenné Fila en Ik denk dat ik ontvoerd ben van Pim Lammers. Lammers trok zich eerder dit voorjaar nog terug als dichter van het jeugdboekenmaandgedicht nadat hij met de dood werd bedreigd. Zijn dichtbundel werd geïllustreerd door Sarah van Dongen.