Zestig winkels van Delhaize gesloten bij start paasweekend

Vooral in Wallonië en Brussel blijven Delhaizewinkels dit weekend dicht.

Zestig van de 128 winkels van Delhaize in eigen beheer bleven zaterdagochtend rond 9.00 uur gesloten. Vooral de winkels in Wallonië en Brussel zijn getroffen. Dat heeft een woordvoerster van de warenhuisketen gezegd. Het distributiecentrum is niet geblokkeerd.

Het bedrijf had vrijdag laten weten al het mogelijke te zullen doen om de winkels en het distributiecentrum open te houden tijdens het paasweekend, een belangrijke periode voor de supermarktketen. Er werden vrijdag deurwaarders gestuurd naar winkels in Aalst en Ledeberg.

