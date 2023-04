China voert militaire oefeningen rond Taiwan fors op

Uren na het bezoek van de Taiwanese president aan de VS, stuurt China tientallen vliegtuigen naar de Straat van Taiwan voor militaire oefeningen. De spanning in de regio neemt toe.

De verontwaardiging van China over het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigd, afgelopen woensdag krijgt steeds grotere gevolgen. Vrijdag had China al sancties uitgevaardigd tegen twee Amerikaanse organisaties die de Taiwanese president Tsai Ing-wen hadden ontvangen tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten.

Zaterdagochtend, minder dan 24 uur na Ing-wens thuiskomst, kondigde het Chinese Volksbevrijdingsleger aan dat het ‘zoals gepland’ van 8 tot en met 10 april militaire oefeningen zal uitvoeren in de Straat van Taiwan en ten noorden, zuiden en oosten van het eiland.

Intussen heeft de Taiwanese minister van Defensie gemeld dat er 42 PLA gevechtsvliegtuigen en acht oorlogsschepen in de Taiwanese luchtverdedigingszone opgemerkt zijn: 29 vliegtuigen zouden in de Straat van Taiwan - de zee die Taiwan en China scheidt- ook effectief de Taiwanese grens overgestoken zijn.

Al jaren stuurt China oorlogsschepen en vliegtuigen voor militaire oefeningen naar het gebied rond Taiwan. Steeds vaker steken daarbij Chinese gevechtsvliegtuigen de mediaanlijn in de Straat van Taiwan over. Die mediaanlijn werd lang door beide landen geaccepteerd als de officiële grens tussen China en Taiwan. 29 vliegtuigen die in één keer die grens oversteken is ‘meer dan gemiddeld’.

In augustus vorig jaar bracht de Democrate Nancy Pelosi een bezoek aan Taiwan, als eerste voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in 25 jaar. Het Volksleger voerde prompt raketproeven uit en oefende een blokkade van het ­eiland. Voorlopig heeft China nu nog geen raketoefeningen in het gebied aangekondigd.

Territoriale aanspraak

Volgens de Taiwanese defensieminister zal Taiwan ‘kalm, rationeel en ernstig’ reageren op de Chinese provocatie. Taiwan is niet van plan ‘conflicten te laten escaleren’ of ‘disputen te veroorzaken’. ‘De voorbije jaren heeft China aanhoudend vliegtuigen en schepen gestuurd om de regio lastig te vallen’, klinkt het. ‘Nu grijpt China het bezoek van Tsai aan de VS aan als excuus om militaire oefeningen uit te voeren. Daarbij brengt de republiek de regionale vrede, stabiliteit en veiligheid in het gedrang.’

In de officiële krant van de Chinese communistische partij staat zaterdagochtend te lezen dat ‘alle tegenmaatregelen die China treft, legitiem en legaal zijn. Ze moeten de nationale soevereiniteit en territoriale integriteit beschermen.’

De Taiwanese president Tsai heeft die beweringen al verworpen. Ze heeft al meermaals aangeboden om rond de tafel te gaan zitten. Die voorstellen zijn door China altijd afgewezen, omdat het land haar ziet als een separatist. Deze zaterdag nog zal Tsai een delegatie Amerikaanse parlementairen ontmoeten.

Het democratische Taiwan maakte nooit deel uit van de Volksrepubliek. Toch beschouwt China het eiland als een deel van zijn grondgebied. Na de Russische inval in Oekraïne heerst er in het Westen grote bezorgdheid dat China ook militair geweld zou kunnen gebruiken in zijn territoriale aanspraak op Taiwan.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, brengt deze week een bezoek aan China. Zij benadrukte al hoe belangrijk stabiliteit in de Straat van Taiwan is. De Chinese president Xi Jinping bestempelde het idee dat China ooit compromissen zal sluiten over Taiwan als ‘wishfull thinking’.

