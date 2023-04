Paaszaterdag wordt grijs met wat lichte regen

Het wordt zaterdag eerst grijs met mogelijk wat lichte neerslag. Later vanaf het noordoosten droog met opklaringen. Maxima van 9 tot 15 graden. Dat meldt het KMI.

Zaterdagochtend is het grijs met nevel of lokale mist en eventueel hier en daar wat motregen. Op het einde van de voormiddag verschijnen er enkele opklaringen nabij de Nederlandse en Duitse grens. Deze opklaringen breiden zich in de namiddag verder uit naar de andere regio’s, maar in de streken langs de Franse grens blijft de bewolking overheersen. Lokaal kan er voor deze weersverbetering eerst nog een buitje vallen.

De maxima schommelen van 9 tot 11 graden op de Ardense hoogten en aan zee, en van 12 tot lokaal 15 graden elders (vooral in de gebieden waar de opklaringen sneller verschijnen zoals in de regio rond Antwerpen). De wind waait zwak of soms matig en aan zee matig uit noord tot noordoost.

Zaterdagnacht is het droog met opklaringen en wolkenvelden. Geleidelijk kunnen er lokale lage wolken en mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen 1 en 8 graden. De zwakke noordoostenwind ruimt naar het oosten tot het zuidoosten.

Zondag is het vaak bewolkt maar soms verschijnen er ook een aantal opklaringen. Het blijft droog met maxima rond 14 à 15 graden in het centrum. De wind is zwak uit zuidelijke richtingen.

Volgende week

Maandag blijft het eerst droog met veel hoge sluierwolken. In de namiddag trekt een regenzone vanaf het westen door ons land en ze bereikt het oosten naar de avond toe. Het wordt zacht met maxima van 12 tot 17 graden. De matige en aan zee later vrij krachtige zuidenwind ruimt naar het zuidwesten.

Dinsdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Vooral in het begin van de dag verwachten we enkele buien, daarna blijft het mogelijk overwegend droog. De maxima schommelen van 8 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Woensdag trekt een actieve regenzone vanaf het westen door ons land. Het is winderig met rukwinden tussen 60 en 70 km/ u. In het westen wordt het aan de achterzijde van de storing in de loop van de namiddag droger met wat zon. Het kwik klimt niet hoger dan 11 of 12 graden.

Donderdag verloopt wisselvallig met buien die lokaal onweerachtig kunnen zijn. Af en toe zijn er enkele opklaringen. Het blijft winderig met maxima in het centrum rond 12 graden.

Vrijdag gaat het mogelijk opnieuw regenen vanaf het westen. Met maxima rond 11 graden blijft het enkele graden te fris voor de tijd van het jaar.