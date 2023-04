Negatief belicht

In 2009 trok de Amerikaanse fotograaf Morgan ­Ashcom naar de Westelijke Jordaanoever, om er met zijn analoge 4x5-inch camera te focussen op het dagelijkse leven in de regio. In dat rotsachtige landschap wordt geregeld Palestijns grondgebied geconfisqueerd om plaats te maken voor illegale Israëlische kolonies. De vele checkpoints leggen de machtsverhoudingen bloot. Toen Israëlische veiligheidsagenten bij een checkpoint Ashcoms doos met onontwikkelde films openden, werden zijn negatieven blootgesteld aan verblindend fluolicht. Moedeloos ging de fotograaf ervan uit dat zijn negatieven onherroepelijk ­beschadigd waren. Hij borg ze op in zijn studio, waar ze meer dan tien jaar lang in de vergetelheid belandden.