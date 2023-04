Burnley promoveert met Kompany naar Premier League

Het Burnley van coach Vincent Kompany heeft vrijdagavond met winst tegen Middlesbrough de promotie naar de Premier League afgedwongen. Luton Town kon eerder op de dag in de Championship niet winnen van Millwall (0-0), waardoor de drie punten bij Boro volstonden voor Kompany en co.

Burnley kwam al snel op voorsprong bij Middlesbrough, de nummer vier in de Engelse tweede klasse. Ashley Barnes opende al in de 12de minuut de score, zijn 50ste doelpunt voor de Clarets. Burnley was de betere ploeg, maar kreeg vlak na rust het deksel op de neus. De bal ging op de stip na een penaltyfout van Josh Cullen en Chuba Akpom knalde de gelijkmaker tegen de netten.

Maar in minuut 66 zette Connor Roberts de 1-2 op het bord, wat meteen de uitslag en dus de goal van de promotie bleek te zijn.

Vincent Kompany nam vorige zomer het roer over bij Burnley, dat net was gedegradeerd uit de Premier League. Kompany maakte de overstap van Anderlecht. Met een beperkt transferbudget haalde hij spelers als Josh Cullen (Anderlecht), Samuel Bastien (Standard), Manuel Benson (Antwerp), Anass Zaroury (Charleroi) en Vitinho (Cercle Brugge) uit de Jupiler Pro League. Daar kwamen deze winter nog Lyle Foster (Westerlo) en Ameen Al Dakhil (STVV) bij.

De Clarets verloren dit seizoen nog maar twee keer in de competitie, tegenover 25 zeges en twaalf draws. Op het eigen Turf Moor zijn ze al het hele seizoen ongeslagen. Het telt na 39 speeldagen dan ook al 87 punten. Goed voor het record van snelste promotie ooit: het team van Kompany doet één speeldag beter dan Leicester (2014) en Reading (2006).