Bouwkraan kwam te snel op of bij het spoor

De spoorkraan die betrokken was bij het ongeluk met twee treinen in het Nederlandse station Voorschoten, reed te vroeg of bij het spoor. Daardoor werd de kraan aangereden door een goederentrein.

De oorzaak van het ongeluk afgelopen dinsdag in het Nederlandse Voorschoten, niet ver van Den Haag, is een spoorkraan die te vroeg op of bij het spoor kwam waar het treinverkeer nog reed. Dat staat in het voorlopige onderzoek van de Nederlandse spoornetbeheerder ProRail.

Bij het ongeluk waren een passagierstrein en een vrachttrein betrokken. Twee van de vier sporen op het traject waren dinsdag buiten dienst voor werkzaamheden. Het onderzoek stelt dat de aannemer om 03.23 uur aan de treindienstleider van ProRail vroeg om een korte periode het treinverkeer stil te leggen zodat de spoorkraan kon oversteken. De treindienstleider zou daarop geantwoord hebben ‘dat over 10 minuten mogelijk’ was.

Volgens ProRail is de kraan, door nog onduidelijke oorzaak, vroeger dan mocht bij of op het spoor van de goederentrein terechtgekomen. Na de aanrijding met de goederentrein kwam de kraan op het spoor waar de passagierstrein in de richting van Den Haag reed. Ook die trein botste met de kraan, waardoor de intercity ontspoorde.

Bij het ongeval kwam de kraanbestuurder, een medewerker van bouwbedrijf BAM, om het leven. Zo’n dertig passagiers van de intercity raakten gewond en negentien mensen moesten naar het ziekenhuis.

