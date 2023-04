In Knokke gelden nu ook regels voor de zonnepanelen

Wie in Knokke-Heist een huis of appartement koopt, vraagt er op het gemeentehuis best een handleiding bij. ­Deze week kwam er een nieuw ­reglement op immoborden: voortaan zijn V-vormige borden verboden op het gelijkvloers. ‘Om de kwaliteit van het straatbeeld te verhogen’, legde het ­gemeentebestuur uit. Nu wordt de bewoners van de verschillende buurten gevraagd om voor eenzelfde type zonnepanelen te gaan. Voorlopig is dat nog een vraag, maar dat kan veranderen. Schepen van Milieu Antoine ­Geerinckx (Gemeentebelangen): ‘We bekijken of we een bepaalde richtlijn in onze stedenbouw­kundige verordening kunnen ­opnemen, maar daarvoor is het nog te vroeg.’