Een uitgesteld orgasme. De voorstellingen van de week

1MAD Festival

13-16/4 in Antwerpen (Asiadok-Westkaai)



Dit vierdaagse festival is mad about circus. In het tentendorp aan het Antwerpse Eilandje kun je terecht voor foodtrucks, gratis openluchtvoorstellingen en workshops. Het Franse duo Frédéri en Sébastien tovert freediven om tot kunst in een aquarium. En met Piet Van Dycke en Sinking Sideways tekent ook de jonge circusgeneratie present.

2Bastarda

11 en 15/4 in De Munt (Brussel)



Het Britse koningshuis was al de inspiratie voor succesvolle Netflixreeksen en andere blockbusters, nu springt ook De Munt op de kar met de opera Bastarda. Gaetano Donizetti’s Tudor-tetralogie – hier opgebouwd als een biopic rond Elizabeth I (1533-1603) – biedt het perfecte decor voor een koninklijke opera-ervaring.

3Tristan und Isolde

9, 12 en 16/4 in Opera Ballet Vlaanderen (Antwerpen)



Tristan en Isolde is zonder twijfel de ­intiemste opera van Richard Wagner. Het is dat ontembare verlangen dat de regisseur Philippe Grandrieux, bekend van experimentele cinema, radicaal uitlicht. Het orkest laat de klanken vier uur lang tegen elkaar aanschuren, zonder dat de spanning verloren gaat. Beeld en ­muziek worden zo één lang uitgesteld orgasme, dat pas oplost in het slot­akkoord.

