Kan ChatGPT schuldig zijn aan laster?

Een Australische politicus vindt dat Chat­GPT hem heeft belasterd, door te vertellen dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Als hij klacht indient, wordt dat een opmerkelijk juridisch precedent.

Transformer-taalmodellen zoals ChatGPT hebben de neiging om te ‘hallucineren’: ze produceren tekst die geloofwaardig klinkt maar met verzonnen personen of gebeurtenissen. Maar wat als ChatGPT ten onrechte rondbazuint dat u, bijvoorbeeld, in de cel hebt gezeten wegens omkoping?

Dat is wat de Australische burgemeester Brian Hood is overkomen. Wat ChatGPT over hem zegt, klopt niet: Hood was ooit klokkenluider in een omkopingszaak, maar is nooit zelf van een misdaad beschuldigd. De advocaten van Hood hebben OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT gecontacteerd met de vraag om te verhinderen dat ChatGPT die foute informatie verspreidt. Afhankelijk van de respons van OpenAI, zegt Hood van plan te zijn om gerechtelijke stappen te nemen in Australië. Dat zou de eerste keer zijn dat OpenAI wordt aangeklaagd wegens de ‘hallucinaties’ van ChatGPT.

ChatGPT geeft zelden twee keer exact hetzelfde antwoord. Aan De Standaard vertelde ChatGPT vrijdag dat Hood nooit een gevangenisstraf uitzat. Maar aan de BBC zei ChatGPT dat hij een celstraf van vier jaar had gekregen.

Er staat geen enorm bedrag op het spel. In Australië kan een schadevergoeding voor laster hoogstens (omgerekend) 244.000 euro bedragen.

Auteursrecht

De wetgeving rond laster verschilt sterk van land tot land. Wat een Australische rechter beslist, geldt niet zomaar voor Europa of de VS. Maar deze zaak wijst er opnieuw op hoe wetgeving moet worden geherinterpreteerd om rekening te houden met generatieve AI.

Zo moeten rechters ook nog uitmaken hoe het zit met ­auteursrecht. Mag OpenAI de beelden van (menselijke) artiesten van het internet schrapen om zijn beeldgenerator Dall-E te trainen? Moet OpenAI daar toestemming voor vragen of een vergoeding voor betalen? En zijn de beelden die Dall-E produceert zelf beschermd door het auteursrecht? Op die laatste vraag bestaat in de VS intussen een (voorlopig) antwoord: nee, de beelden die uit een beeldgenerator komen, zijn niet auteursrechtelijk beschermd omdat er geen (menselijke) auteur is. Alleen de menselijke inbreng - het schrijven van de ‘prompt’ waarmee de beeldgenerator aan het werk gaat – kan auteursrechtelijk worden beschermd als die prompt bijzonder creatief is, stelde het US Copyright Office vorige maand.

