Hanne en Stijn Desmet moeten na volgend seizoen weg uit Nederland

Nog één jaar kunnen shorttrackers Hanne en Stijn Desmet in Nederland terecht. Nadien moeten ze op zoek naar andere trainingspartners.

De Nederlandse schaatsbond wil buitenlandse schaatsers na volgend seizoen niet meer laten meetrainen in de schaatstempel Thialf tijdens de zogenaamde topsporturen. ‘We laten komend seizoen in de topteams twee buitenlandse schaatsers uit de mondiale top acht toe’, maakte een woordvoerder bekend. ‘Daarna niet meer.’

Het betekent dat shorttrackers Hanne en Stijn Desmet na volgend jaar op zoek moeten naar nieuwe trainingspartners. Want zij zouden alleen nog buiten de topsporturen, die het Nederlands Olympisch Comité financiert, op het ijs kunnen: ’s ochtends vroeg en later op de middag.

(Te sterk) gegroeid

Een verrassing is het niet. Na afloop van het WK in Seoel was al gebleken dat de relatie op de helling stond. Enkele dagen voor de competitie begon, had de top van de ­Nederlandse schaatsbond besloten dat Annie Sarrat, de assistent-bondscoach bij Oranje maar ook de vaste coach van broer en zus Desmet in wedstrijden, hen niet langer mocht begeleiden. Dat was vooral voor Hanne, bronzen medaillewinnares op de Spelen in Peking, een mentale opdoffer. Ze schreef haar mindere prestaties toe aan die plotse beslissing.

Sinds 2019 wonen zij en Stijn in Heerenveen, om er dagelijks te trainen met de beste Nederlanders. In een sport als shorttrack heb je een groep nodig om te groeien, en dat deden ze: beiden maakten de aansluiting met de wereldtop. En hoewel ze het er naar hun zin hebben en Oranje ook sportief voor hen een topkeuze is, stopt het verhaal dus.

Corné Lepoeter, de voorzitter van de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie, zegt dat de Nederlandse bond de bestaande afspraak nakomt. ‘Wie Hanne en Stijn komend seizoen tijdens de wedstrijden zal begeleiden, is nog onzeker. Voor de voorbereiding op de Winterspelen van 2026 zoeken we alternatieven.’

Wat doet Swings?

De beslissing van de Nederlandse schaatsbond om geen buitenlandse schaatsers meer toe te laten tijdens topsporturen lijkt ook slecht nieuws voor Bart Swings en Sandrine Tas. Beiden verblijven in de wintermaanden in Heerenveen om er te trainen. Een volledige ban van buitenlandse schaatsers ligt juridisch moeilijk. De Internationale Schaatsunie heeft Thialf aangewezen als een ‘center of excellence’, waar ook niet-Nederlandse schaatsers moeten kunnen trainen.

