Te koud weer: Paus neemt niet deel aan Kruisweg

Paus Franciscus zal vrijdagavond niet deelnemen aan de Kruisweg. Reden voor zijn afwezigheid is het kille weer in Rome.

Zo’n twaalf graden zal het vanavond rond negenen zijn tijdens de Kruisweg in Rome. En dat is te koud voor Paus Franciscus, die nog maar net hersteld is van een luchtweginfectie. Dat maakte het Vaticaan bekend.

Het is de eerste keer dat de 86-jarige kerkvorst niet aanwezig zal zijn tijdens de Kruisweg, die ieder jaar op Goede Vrijdag plaatsvindt in Rome.

De leider van de rooms-katholieke kerk verliet pas afgelopen zaterdag het ziekenhuis. Hij was opgenomen met een luchtweginfectie waarvoor hij behandeld werd met antibiotica.

De Kruisweg herdenkt in veertien scènes de lijdensweg van Christus. De paus leidt jaarlijks de traditionele processie van het Colosseum tot aan de Palatijn in Rome. Deze keer zal hij de viering vanuit het Vaticaan volgen.

