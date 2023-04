Een moeder (40) uit Roeselare is veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk omdat ze haar zoontje van 5 meermaals heeft aangerand. De vrouw moet zich voor haar ­problematiek laten begeleiden.

‘Mijn zoon is nu elf jaar. Eindelijk wordt hij erkend als slachtoffer. Hopelijk krijgt hij nu de nodige hulp en kunnen we dit achter ons laten.’ De ­vader van het kind stapte al in 2019 naar de politie ...