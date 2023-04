‘Als Jean-Marie opkomt, duwt hij Open VLD onder de kiesdrempel’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Barbie

Never waste a good crisis. Bij Groen mogen de peilingen dan tegenvallen, net als de paaseieren brengt de ‘selfie generator’ van Barbie in deze goede week enige troost. Over enkele maanden komt de film Barbie in de zalen, met Margot Robbie en Ryan Gosling in de hoofdrol. Om de film te pimpen, publiceerde producent Warner Bros 24 zogeheten ‘karakterposters’ van de cast. Het zijn affiches in de typische Barbie-sfeer.

Fils à papa

‘Het zou niet goed zijn voor zijn gezondheid. Ik zou hem liever een mooi politiek einde gunnen als burgemeester van Middelkerke. Dat zou hem ook het gelukkigst maken. Maar ik begrijp ook waarom het weer jeukt bij hem om toch opnieuw een lijst te vormen.’ In de Krant van West-Vlaanderen toont Dimitri Dedecker zich bezorgd over zijn vader wanneer die LDD zou reanimeren. Zelf wil de advocaat graag met een plaatselijke LDD-lijst in Nieuwpoort de CD&V-hegemonie breken.

Foto: rr

Barbie (2)

Ook de fans kunnen zich laven. Via de Barbie Selfie kan iedereen van zichzelf een poster maken in die kenmerkende felle kleuren en lettertypes. Dat lieten ze zich bij Groen geen twee keer vertellen. Op Twitter zet de partij haar kopstukken netjes in het zonnetje, waarbij de sterren zichzelf – als Ken of Barbie – omschrijven. ‘We zijn niet zo’n fan van de “life in plastic” maar vinden dit wel “fantastic”.’ Met een vette knipoog.

Fils à papa (2)

Voor Dimitri blijft de LDD een ‘sterk merk’, zeker in de provincie West-Vlaanderen. ‘Waarom wil er niemand meer opkomen als VLD? Omdat dat merk helemaal versleten is.’ Hij is er zeker van dat de partij ‘helemaal wordt opgegeten’ als JMDD opnieuw zou opkomen. ‘Mijn vader is in staat om hen onder de kiesdrempel te duwen.’ De gedoodverfde Open VLD-lijsttrekkers – Vincent Van Quickenborne (Kamer) en Jasper Pillen (Vlaams Parlement) – checken voortaan elke dag zijn gezondheidsbulletin.

Barbie (3)

Alvast in de Gentse coalitie is de Barbie-sfeer ver weg. Groen maakt zich flink boos over de manier waarop haar voormalige kartelpartner Vooruit de overstap naar Open VLD heeft geframed. Uitspraken van Astrid De Bruycker en Freya Van de Bossche in diverse media over de lage-emissiezone worden gretig gefactcheckt. Het resultaat is voorspelbaar. ‘Vooruit verspreidt leugens. De Gentse LEZ werkt en is sociaal.’

Pest

In zijn wekelijkse rubriek op Doorbraak heeft Siegfried Bracke (N-VA) het over de ‘pest of de cholera’. Een argeloze lezer zou verwachten dat de voormalige Kamervoorzitter uitwijdt over de gedachte of hij nu al dan niet de 120.000 euro aan uittredingsvergoedingen zou terugbetalen – die zijn volgens diverse juridische adviezen namelijk onwettig. Maar neen, hij heeft het over de N-VA. Die partij moet volgens de voormalige journalist in 2024 kiezen tussen een coalitie met Vlaams Belang of een met Vooruit en CD&V.