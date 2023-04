Staf en Marianne Goolaerts verloren hun zoon in Parijs-Roubaix: ‘Over de botheid van het Franse parket kan ik boeken schrijven’

Ooit keken ook zij reikhalzend uit naar Parijs-Roubaix. Dat was de droomkoers van hun zoon Michael. Maar straks zal alleen moeder Marianne (60) kijken. Vader Staf (62) niet. Hij kan ‘al vijf jaar geen koers meer zien.’ Op 8 april 2018 stierf hun zoon Michael Goolaerts aan een hartaanval, tijdens Parijs-Roubaix. Het begin van veel verdriet en een mensonterend gevecht met de Franse bureaucratie.

In de woonkamer in Hallaar bij Heist-op-den-Berg vult zijn portret vandaag een halve wand. We zien Michael Goolaerts op de Muur van Geraardsbergen. De achtergrond is in zwart-wit, de renner in kleur. ...