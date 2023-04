Twee grijze walvissen kwamen donderdag in de problemen tijdens hun migratie van Mexico naar Alaska. Een school orka’s viel hen meedogenloos aan voor de kust van Californië. Het is uiterst zeldzaam dat orka’s volwassen grijze walvissen aanvallen.

Nancy Black, zeebioloog van het onderzoekscentrum Monterey Bay Whale Watch, analyseerde de beelden. ‘Tien orka’s omsingelden de twee grijze walvissen en gaven signalen door aan andere orka’s in de buurt. Uiteindelijk cirkelden meer dan dertig orka’s rond de walvissen om kopstoten uit te delen’, vertelde Black in de San Francisco Chronicle.

‘De walvissen probeerden samen te blijven, maar de orka’s deden hun best hen te scheiden.’ Ondanks de brute kracht van de orka’s overleefden de twee walvissen het gebeuren. ‘Een walvis wist naar ondiepere wateren te zwemmen waar de jachttechniek van de orka’s niet werkt. De meest gehavende walvis leek even dood te zijn, maar schaarde daarna zijn lotgenoot achterna in het ondiepe water.’