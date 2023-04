Het Pentagon is een onderzoek gestart naar het lek van geheime documenten over Amerikaanse en Navo-plannen om het Oekraïense ­leger te versterken. Analisten vermoeden een Russische ­desinformatiecampagne.

