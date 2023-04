In The witch trials of J.K. Rowling spreekt de Harry Potter-auteur voor het eerst sinds haar ophefmakende essay over trans rechten. De zevendelige podcast belooft de controverse uit te spitten, maar laat vooral Rowling prediken.

‘Je had me niet nog slechter kunnen begrijpen’, zegt J.K. Rowling over haar fans die beweren dat ze haar nalatenschap verpest heeft. In The witch trials of J.K. Rowling, een zevendelige podcastreeks, ...