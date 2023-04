Natte maart doet grondwater bokkensprongen maken

De uitzonderlijk natte maand maart heeft het grondwater weer op peil gebracht. Op ongeveer de helft van de meetpunten staat de waterstand (zeer) hoog. Begin maart was dat op amper 1 procent het geval.

Begin april ligt het grondwaterpeil in ongeveer de helft van de meetpunten hoog (31 procent) tot zeer hoog (18 procent) voor de tijd van het jaar. Dat blijkt uit de meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Net geen 30 procent vertoont een normaal peil. Op nog altijd 22 procent ligt het laag tot zeer laag.

De situatie staat in schril contrast met de toestand begin maart, toen 82 procent van de meetpunten een laag tot zeer laag peil liet optekenen en slechts een luttele 1 procent hoog noteerde. In april vorig jaar noteerde de VMM op 60 procent van de meetplaatsen lage tot zeer lage peilen.

De overvloedige neerslag van maart heeft dus een opmerkelijke kentering teweeggebracht. In maart viel er in Ukkel 126,5 mm neerslag. Dat is meer dan het dubbele van wat we normaal slikken (59,3 mm). De maand was daarmee bij de drie natste maanden maart sinds 1991. Terwijl februari dan weer de droogste was in drie decennia. Bokkensprongen, noemt de VMM dat in haar rapport.

De neerslag was ongelijk verdeeld. De Kempen kregen het meeste vocht te verduren, in het West-Vlaamse IJzerbekken was het minder nat.

Niet rijk rekenen

Wat de waterlopen betreft, stelt de VMM vast dat de debieten in vergelijking met vorige maand nagenoeg overal sterk toegenomen zijn. In het oosten is de stijging iets minder uitgesproken dan in de rest van Vlaanderen. Op 68 procent van de meetplaatsen worden (zeer) hoge debieten voor de tijd van het jaar gemeten.

De hoge waterstanden bieden een beetje marge nu de drogere maanden eraan komen. Maar op rozen zitten we niet. Het neerslagtekort dat we opgebouwd hadden na het droge jaar 2022 is net weggewerkt, en een overschot hebben we niet, stipte professor Patrick Willems, waterbouwkundige van de KU Leuven eerder deze week aan in De Standaard. ‘En een jaar geleden hadden we na het natte jaar 2021 wel een overschot opgebouwd, maar kwamen we nadien toch in de problemen.’ Alles hangt af van hoe warm en droog de lente en de zomer worden.

Ook Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), waarschuwt dat we ons niet ‘rijk moeten rekenen’. Zij hamert erop dat het zaak blijft in te zetten op meer infiltratie van regenwater om de grondwaterlagen structureel te voeden. ‘Als het regent moeten we dat water laten infiltreren in plaats van het af te voeren. Het is een goedkope en efficiënte manier om ons te wapenen tegen droogte.’ Veel maatregelen die daarop mikken zitten in de Blue Deal.

