In deze laatste week van de paasvakantie vieren we de herrijzenis van een groente die velen het liefst zouden vergeten. De grillige start van de lente maken we goed met twee zonnige (pasta)salades en een drankje dat doet dromen van een roze horizon. Het overschot aan chocolade? Dat lossen we op met een verrukkelijke verdwijntruc.