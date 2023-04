Sluw zijn ze, die hackers die mensen willen doen klikken op een gevaarlijke link met de boodschap ‘kijk eens wie er net is overleden’. Mij hadden ze (bijna). Er zijn nu eenmaal mensen die zich liever dan gemiddeld verdiepen in rouwberichten en overlijdensadvertenties.

‘Kijk eens wie er net is overleden’. Zo stond het in een bericht op Messenger. Het was ochtend. Ik was nog niet helemaal wakker. En ik was nieuwsgierig. Zonder na te denken klikte ik op de link. En toen ...