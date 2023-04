‘Ik zag hem al naakt. Hij kan echt niet enger zijn met kleren aan’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Wie altijd met de kudde meegaat, zal regelmatig door de stront van een ander lopen.’

Online kan je zelfs een tegeltje kopen met deze spreuk, maar toen Zuhal Demir (N-VA) ze begin deze week gebruikte in een opiniestuk in De Tijd, viel ze er toch mee op. Dat Demir eens niet zou opvallen, zou pas echt nieuws zijn, natuurlijk.

‘Er schijt een vogel op mijn kop.’

Voor wie regelmatig met het peloton meerijdt, kunnen de fecaliën zelfs uit de lucht vallen. Mathieu van der Poel ontdekte in de Scheldeprijs dat een helm het hoofd niet alleen beschermt bij valpartijen. (op Sporza)

‘Er zit kak in mijn schoenen.’

Soms komt het niet uit de lucht gevallen maar ligt het een meter hoog voor je neus, zoals Ruben in De mol ondervond toen hij voor een opdracht in een mesthoop moest graven.

‘Hoe moeten we dit achteraf allemaal uitmesten, godverdomme.’

Ook in Rusland is er stront aan de knikker, zo bleek uit een openbaar gemaakt telefoongesprek waarin Iosif Prigozjin en Farkhad Akhmedov, twee leden van de Russische elite, de toestand van het land en zijn leider bespraken. (in De Standaard)

‘Wanneer vrienden uit de stad me komen bezoeken, zijn ze altijd dolblij dat ze een kalfje kunnen aaien.’

Op het Franse platteland hebben de boeren hun stallen deels al uitgemest. Ze maken er studentenkoten van, zodat studenten er het zwijn kunnen uithangen. (in De Standaard)

‘Die jongeren brengen niets dan vreugde op de boerderij!’

Dat zwijn uithangen bedoelen we figuurlijk, want Stephane Truffaut, de boer die in De Standaard aan het woord kwam, is over zijn stalbewoners zeer te spreken.

‘Deze vis smaakt echt naar stal.’

Topchef Danny Horseele is niet gaan eten bij studenten op het Franse platteland, hij testte gewoon een paar merken van fishsticks. En over die van Albert Heijn was hij niet zo te spreken. (in De Standaard)

‘Ik ben geen boer en woon niet in het landelijke Vlaanderen, dus kan ik mij niet meer vinden in de partij.’

Voormalig CD&V-partijvoorzitter Marc Van Peel heeft niks met boeren en stallen, maar hij mest wel zijn portefeuille uit. En daarin is geen plaats meer voor een lidkaart van de partij die hij ooit leidde. (in De Standaard)

‘Ik heb een inbox vol bagger, maar een hart vol goesting.’

Dalilla Hermans, onder andere columniste voor deze krant, moet haar portefeuille, noch haar stallen uitmesten, maar wel haar mailbox die vol haatberichten zat na haar aanstelling als trajectcoördinator van de Brugse kandidatuur voor culturele hoofdstad van Europa.

Foto: rr

‘Fransen willen graag lekker ruiken. Finnen willen overleven.’

Aan uitmesten heeft Valtteri Lindholm geen boodschap. Hij weet wel waarom hij de grootste legerwinkel van Europa uitbaat en geen parfumerie. (in De Standaard)

‘Al mijn vrienden zijn zoals honden: ze zijn ondersteunend, loyaal, onvoorwaardelijk.’

Het is met de vrienden van Tsar B zoals met het hart van Dalilla Hermans: ze hebben veel goesting. (in Bruzz).

‘Ik staak niet alleen voor mezelf, maar voor de hele sector en al wie na ons komt. Ik staak zelfs voor de staatskas. Want als ik straks minder verdien, draag ik ook minder belastingen af.’

Nancy Verberckt, stakende werkneemster van Delhaize, is zo ondersteunend, loyaal en onvoorwaardelijk dat het een vriendin van Tsar B zou kunnen zijn. (in het Nieuwsblad)

‘Ik zit hier op mijn hotelkamer en ik kan niet eens een trainingsritje doen. Mijn gat doet nog te veel zeer.’

Daniel McLay, die vorige zondag laatste eindigde in de Ronde van Vlaanderen, zou ook een vriendin van Tsar B kunnen gebruiken. (in het Nieuwsblad)

‘Volleyballers zijn heel mooie atleten. Zondag keken we naar de Ronde van Vlaanderen en het doet niets af aan hun prestaties, maar wielrenners zijn vaak toch heel kleine en frêle mannetjes.’

Bij Yana De Leeuw, de vrouw van volleyballer Matthijs Verhanneman, kan Daniel McClay helaas geen steun zoeken. (in het Nieuwsblad)

‘Volleyballers ontwikkelen zich op alle vlakken: armen, buik, benen, schouders.’

Ook bij Leen Van Grinsven, vrouw van volleyballer Sander Depovere, kan Daniel McClay geen steun zoeken. (in het Nieuwsblad)

‘Volleyballers zijn mooi in proportie, complete atleten die elk deeltje van hun lijf trainen.’

En van Griet Mengels, vrouw van volleyballer Dennis Deroey, moet McClay evenmin steun verwachten. En als u zich afvraagt waar al die bewondering voor volleyballers vandaan komt: deze drie vrouwen volleyballen zelf ook. Ze hebben het dus niet alleen over hun man, maar ook over zichzelf. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb hem al naakt gezien. Hij kan echt niet enger zijn met zijn kleren aan.’

Donald Trump is volgens Stormy Daniels zeker geen volleyballer. En ze is ook niet bang om met hem geconfronteerd te worden in de rechtbank. (in The Times).

‘Hij heeft ons allemaal in de mond geneukt, godverdomme.’

Dit is geen citaat van Stormy Daniels over Donald Trump. Het komt ook uit het telefoongesprek tussen Iosif Prigozjin en Farkhad Akhmedov en gaat over Vladimir Poetin. (in De Standaard)

‘Bij sommige parlementsleden dacht ik weleens dat ik hen de nek wilde omdraaien om ze te doen zwijgen.’

Dit is geen citaat uit het telefoongesprek tussen Iosif Prigozjin en Farkhad Akhmedov, maar een uitspraak van voormalig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) over onder meer zijn partijgenote Annick De Ridder. (in De ideale wereld)

‘Het wordt ei-hard knallen.’

Maar genoeg geciteerd: dit paasweekend gaan we ei-hard knallen, zoals Joop Verzele zegt. En hij kan het weten, want hij is voorzitter van de Gulden Eifeesten in Kruishoutem. (in De Gentenaar)

Lees ook