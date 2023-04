Eerst kreeg zijn vrouw, die ook partner in zijn bedrijf was, een burn-out. En toen hij dacht dat hij beter leiding had leren geven, crashte ook een medewerkster. Jim moest als bedrijfsleider dwingend in de spiegel kijken.

‘Mijn vrouw had altijd energie voor tien’, vertelt Jim*, die alleen anoniem wil getuigen. Ze werkten samen in een start-up in de audiovisuele sector. ‘Ze werkte uren aan een stuk en bleef ’s avonds maar ...