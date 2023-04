Microsoft betrapt op schenden van sancties tegen Rusland

Bij de meerderheid van de schendingen door Microsoft waren Russische bedrijven of personen betrokken die op een zwarte lijst voor de Krim-regio stonden.

De Amerikaanse computerreus Microsoft heeft ermee ingestemd om meer dan 3 miljoen dollar,aan boetes te betalen voor schendingen van Amerikaanse sancties tegen Rusland en andere landen, nadat zijn software en diensten in handen waren gekomen van bedrijven en personen in de Krim-regio die in de VS op een sanctielijst stonden.

Het gaat om schendingen die de softwarereus vrijwillig openbaar heeft gemaakt en waarover Microsoft een minnelijke schikking trof met de Amerikaanse overheden. Ze vonden plaats tussen juli 2012 en april 2019, dus vóór de grotere Russische inval in Oekraïne in februari van vorig jaar.

Pseudoniemen om screening te omzeilen

Een aantal werknemers van de dochteronderneming van Microsoft in Rusland zouden in die periode opzettelijk de screeningcontroles van het bedrijf te hebben omzeild om via een omweg producten te kunnen verkopen aan bedrijven en personen die op een zwarte lijst stonden.

Nadat bijvoorbeeld Stroygazmontazh, een Russisch bedrijf dat infrastructuur bouwt voor de olie- en gasindustrie, in 2014 op de zwarte lijst was gezet, wees Microsoft aanvankelijk een van de dochterondernemingen van dat Russische bedrijf af als potentiële klant. Dat weerhield Stroygazmontazh er echter niet van om Microsoft-producten te kopen. Met behulp van een pseudoniem konden Microsoft-medewerkers in Rusland uiteindelijk bestellingen voor het bedrijf regelen.

Ontslag

In totaal verkocht Microsoft voor meer dan 12 miljoen dollar aan producten en diensten aan partijen op de zwarte lijst. Bij de meerderheid van de schendingen waren Russische entiteiten op de Krim betrokken, andere waren gelieerd aan vennootschappen uit Cuba, Iran en Syrië.

De Microsoft-medewerkers die bij het wangedrag betrokken waren, werden gestraft met disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag, verklaarde de woordvoerder van het bedrijf aan The Wall Street Journal.

