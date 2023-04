Grote drukte op snelwegen bij start lang paasweekend: avondspits is al begonnen

Na een bijzonder rustige ochtendspits swingt de filebarometer sinds vrijdagvoormiddag de pan uit. ‘Er is niet meteen beterschap op komst’, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

‘Het stond in de sterren geschreven’, aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Vrijdagochtend is de ochtendspits doorgaans de rustigste van de werkweek, daartegenover staat dat de vrijdagavondspits de drukste is. Dat is nu niet anders’, zegt Bruyninckx.

Na een bijzonder rustige ochtendspits, waar er op de piek amper 20 kilometer file stond op Vlaamse snelwegen, is het verkeer sinds 10.30 uur al erg toegenomen en kleurt de filebarometer rood. Rond 13.30 uur stond er al zo’n 168 km file volgens de filebarometer, dat is uitzonderlijk veel. De typische, al drukke vrijdagavondspits wordt vandaag aangedikt door het verlengde paasweekend dat voor de deur staat en de vele mensen die op weekend vertrekken.

Wie dus de weg nog op moet vandaag, moet een stevige portie geduld uitoefenen. ‘Gelukkig zijn er tot nu toe nog maar weinig incidenten gemeld’, aldus Bruyninckx, die wel waarschuwt voor werken op een aantal plaatsen richting kust.

Rond 13.30 uur stond er al zo’n 168 km file volgens de filebarometer van het Vlaams Verkeerscentrum. Foto: Vlaams Verkeerscentrum

Lees ook