Nieuw erotisch centrum in Amsterdam zorgt voor ophef bij sekswerkers

In Amsterdam is er ophef over nieuwe maatregelen rond sekswerk. De stad wil een erotisch centrum buiten het centrum bouwen, om overlast tegen te gaan. Sekswerkers zelf zijn daar niet blij om.

Sinds 1 april zijn in Amsterdam nieuwe regels van kracht die sekswerkers verplichten hun deuren om 3 uur ’s nachts te sluiten in plaats van om 6 uur ’s ochtends. Vorige week kwamen sekswerkers op straat om hun belangen te verdedigen. Sommigen van hen getuigen bij CNN dat veel van hun klanten pas na middernacht bij hen langskomen. Twee à drie uur volstaat naar eigen zeggen niet om hun brood te verdienen. De maatregelen liggen in lijn met de strijd tegen het massatoerisme in de stad. Amsterdam wil af van hun wilde imago en de milde wetgeving rond onder andere drugs- en alcoholgebruik.

Centraal staat het creëren van een veilige werksfeer voor sekswerkers. De stad wil hen verenigen in een nieuw erotisch centrum buiten het stadscentrum. Mogelijke locaties daarvoor zijn Amsterdam-Noord of het RAI-congrescentrum. Daar komt wellicht een nieuw gebouw waar een honderdtal sekswerkers aan de slag kunnen en waar ook plaats is voor horeca en entertainment. Maar ook daarover is er ophef, want RAI is een woongebied met veel gezinnen en die willen niet dat er een ‘sekspretpark’ komt. Nachtburgemeester Freek Wallagh laat aan de Nederlandse publieke omroep weten dat hij geen voorstander is: ‘Een erotisch centrum dat van buiten niet duidelijk herkenbaar is, is niet goed voor de inkomsten van sekswerkers.’

Op 30 maart trokken sekswerkers en sympathisanten in Amsterdam de straat op om te protesteren. Foto: AFP

Het gemeentebestuur neemt naar verwachting in het najaar een besluit over de locatie van het erotisch centrum. Meerdere prostitutieramen op de Wallen zullen sluiten, maar hoeveel en wanneer is momenteel nog niet duidelijk. Vanaf mei gaat daar ook een blowverbod van start. Op straat zullen geen joints meer gerookt mogen worden.

De sekswerkers voelen zich de zondebok van de strijd tegen het massatoerisme. Bovendien benadrukken ze bij de Noord-Hollandse omroep dat hen verhuizen ‘geen oplossing’ is. Ze willen dat de stad iets doet aan de problemen in het gebied zelf. Burgemeester Femke Halsema benadrukt bij de publieke omroep dat sekswerk ‘bij Amsterdam hoort’, maar dat de situatie in de binnenstad ‘niet houdbaar’ is. ‘De leefbaarheid voor bewoners staat onder druk door de stroom toeristen voor wie de ramen alleen maar een attractie zijn’, zegt de burgemeester aan NOS.

