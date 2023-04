Ontslagen ceo Peter Bossaert dagvaardt voetbalbond

Peter Bossaert, de ontslagen ceo van de voetbalbond, dagvaardt de KBVB. ‘Het is onaanvaardbaar dat de voetbalbond mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit’, zegt hij in een persbericht.

Bossaert vordert niet alleen de contractueel voorziene opzegvergoeding, maar ook een morele schadevergoeding en een rechtzetting. ‘We hebben getracht om een gesprek aan te gaan, maar de KBVB reageert niet op onze ingebrekestelling.’

De Belgische Voetbalbond maakte op 23 maart het ontslag van Bossaert bekend. Hij lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Zijn contract werd met onmiddellijke ingang beëindigd.

Bossaert ontkent dat hij fouten heeft gemaakt. ‘De contractbesprekingen zijn helemaal volgens het boekje verlopen’, zegt hij. ‘Begin 2022 kwam er een aanpassing van mijn contract via een addendum, in overleg met de voorzitter en de vicevoorzitter van de KBVB. Dat verliep volgens dezelfde werkwijze als in 2018, wanneer mijn initiële contract met de voetbalbond ondertekend werd.’

‘Het addendum voorziet helemaal geen verhoging van de contractueel overeengekomen vergoeding’, zo klinkt het verder. ‘Het addendum beoogde het behoud van de vergoeding, gelet op de inflatie. Wat de jaarlijkse bonus betreft, werden in het addendum targets voorzien, terwijl die in het initiële contract ontbraken.’

Addendum

‘Het addendum, dat in februari 2022 mee ondertekend werd door de toenmalige voorzitter (Robert Huygens, red) en vicevoorzitter (Michael Verschueren, red.) van de Raad van Bestuur, kan meer dan een jaar later onmogelijk beschouwd worden als een ernstige contractuele tekortkoming of zware fout’, stelt Peter Marx, de advocaat van Bossaert. ‘Ook de huidige voorzitter van de KBVB (Paul Van den Bulck, red.) kent de inhoud van het oorspronkelijk contract én van het addendum sedert oktober 2022. Op geen enkel ogenblik heeft de KBVB mijn cliënt in gebreke gesteld of aangesproken over het addendum. Integendeel. Tussen oktober 2022 en de datum van ontslag heeft de Raad van Bestuur van de KBVB het werk van Peter Bossaert positief geëvalueerd en werd de bonus, zoals alle jaren ervoor, gewoon uitgekeerd.’

Paul Van den Bulck en Peter Bossaert. Foto: belga

Bossaert erkent dat het elke onderneming vrij staat om afscheid te nemen van zijn ceo. ‘Maar het is onaanvaardbaar dat de KBVB mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit. Het is pijnlijk om deze organisatie, waar ik zo trots op ben, nu te moeten dagvaarden. Het ontslag is echter onrechtmatig en de persoonlijke schade die ik als gevolg daarvan lijd, is niet te overzien. Omdat ik ethiek, integriteit, eerlijkheid en professionaliteit hoog in het vaandel draag, moet dit zo snel mogelijk worden rechtgezet.’

Vorige week maandag werd Manu Leroy als ceo ad interim aangesteld bij de KBVB.

