De beruchte Malika El Aroud (64) is gestorven aan een slepende ziekte. Ons land probeerde haar onlangs nog uit te zetten, maar dat lukte niet. Ze verbleef de laatste jaren bij een familielid.

