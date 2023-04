Een zware brand woedde donderdagnacht in kasteel de Groote in het West-Vlaamse Houthulst. De brandweer had heel wat werk om tot bij het kasteel te kunnen komen. Door jarenlange leegstand zijn de toegangswegen dichtgegroeid. De brandweer liet het gebouw gecontroleerd uitbranden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar omdat het kasteel vaak bezoek kreeg van krakers en vandalen, zal er allicht in die richting worden gekeken.