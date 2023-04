Asperges, lamsvlees, maar ook klokken en véél eitjes: Pasen gaat toch vooral over de chocolade. En dan vooral melkchocolade. ‘Want die vinden kinderen het lekkerst’, zegt chocolatier Joost Arys.

Pasen is voor chocolatiers wat kerst en nieuw voor traiteurs zijn, of het Autosalon voor garagisten. Het is ‘de hoogmis voor chocolatiers’, zegt Joost Arijs. Gault&Milau noemde hem de beste chocolatier ...