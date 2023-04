Aantal passagiers De Lijn daalt en oorlogsplannen Oekraïne gelekt: dit is het nieuws van de dag

Met dit overzicht bent u snel mee met het belangrijkste nieuws van de dag.

1. Geld voor coronatests stroomde zelfs door naar doctoraatsstudenten

De universitaire ziekenhuizen boekten miljoenenwinsten met dank aan de coronatests. Die vloeiden naar de algemene werking en zelfs naar doctorandi, blijkt uit een eerste officiële evaluatie. De overheid vroeg de acht universitaire centra naar de bestemming van de bedragen die uiteindelijk niet voor de coronatests gebruikt werden. De antwoorden blijven vaag. Het geld valt niet meer terug te vorderen, luidt het op het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

2. Israëlisch leger voert luchtaanvallen uit in Gazastrook

Het Israëlische leger voerde in de nacht van donderdag op vrijdag luchtaanvallen uit in de Gazastrook, dat melden legerdiensten. Verscheidene bronnen hadden enkele minuten eerder al gemeld dat er verscheidene explosies gehoord waren in de Gazastrook, zowel in noordelijke als zuidelijke gebieden van het grondgebied. Israël heeft donderdag Palestijnse groepen ervan beschuldigd tientallen raketten te hebben afgevuurd op zijn grondgebied vanuit Libanon.

Israëlische vliegtuigen zouden onder meer drie trainingskampen van Hamas onder vuur genomen hebben, zo meldde een Palestijnse veiligheidsbron. Ook een andere faciliteit van de islamitische beweging, in het centrum van de Gazastrook, werd aangevallen.

3. Aantal passagiers De Lijn is met meer dan kwart gedaald

Waar zijn de reizigers van De Lijn naartoe? Telewerk, slechte ­dienstverlening en een andere telmethode maken dat de vervoersmaatschappij haar passagiersaantallen de dieperik in zag gaan. Voor het eerst sinds 2016 gaf De Lijn concrete cijfers vrij.

Het was sinds 2016 een van de grote mysteries van het openbaar vervoer: hoeveel passagiers vervoert De Lijn ieder jaar. Na lang aandringen kreeg De Standaard cijfers te pakken per jaar, sinds 2019. Wat blijkt? In 2022 vervoerde De Lijn 245,3 miljoen reizigers, 28 procent minder dan de 340,7 miljoen in pre-coronajaar 2019. Ter vergelijking, de Brusselse MIVB telde vorig jaar 21 procent minder passagiers dan in 2019, spoormaatschappij NMBS 10 procent.

4. Geheime plannen rond steun van de VS en Navo aan Oekraïne gelekt

Geheime documenten die plannen bevatten rond de steun van de Navo en de Verenigde Staten aan Oekraïne zijn op sociale media gelekt. Dat schrijft The New York Times op basis van Amerikaanse regeringsbronnen.

De documenten, die op Twitter en Telegram staaan, bevatten onder andere informatie over geplande wapenleveringen en de sterkte van bepaalde militaire bataljons. Ook informatie over de snelheid waarmee Oekraïense troepen de munitie van het Himars-raketsysteem gebruiken, zouden in de gelekte plannen staan.