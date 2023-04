Democraten uit functie gezet in Huis van Afgevaardigden Tennessee vanwege deelname anti-wapen protest

Twee leden van de Democratische partij zijn donderdag (lokale tijd) uit hun functie in het Huis van Afgevaardigden in Tennessee gezet, nadat ze vorige week hadden meegedaan aan een betoging voor strengere regels rond wapenbezit. Een derde Democraat overleefde een stemming met een stem in haar voordeel.

Om een lid uit functie te ontheffen is minimaal een tweederdemeerderheid nodig.

Demonstranten op de publieke tribunes van het parlement hadden de politici vorige week donderdag opgeroepen maatregelen te nemen tegen vuurwapengeweld in de staat, naar aanleiding van een schietpartij in een school in Nashville, waarbij drie negenjarige kinderen en drie medewerkers van de school doodgeschoten werden. Democraten Justin Jones, Justin Pearson en Gloria Johnson steunden de demonstranten vanuit de zaal.

Reps. @brotherjones_ and Pearson have a bullhorn on the House Floor yelling “no action, no peace”



House immediately recessed.



Sargents at arms have approached.



Party leaders look like they’re conferring to figure out what to do. pic.twitter.com/bawhoNjcb0 — Vivian Jones (@Vivian_E_Jones) March 30, 2023

De Republikeinse volksvertegenwoordigers, die zwaar in de meerderheid zijn in het parlement in Tennessee, dienden vervolgens een motie in om hen uit hun functie te ontslaan. Er werd hen onder meer ‘opruiend gedrag’ verweten. Jones en Pearson moesten de duimen leggen, tegen Johnson werd net niet de benodigde meerderheid gehaald.

The New York Timesnoemt het zeldzaam dat leden van het Huis van Afgevaardigden hun zetel moeten inleveren. De krant somt tien eerdere uitzettingen op, waarvan de meest recente in 2021. Toen raakte een Republikein zijn baan in het Huis in Oregon kwijt nadat hij werd veroordeeld voor deelname aan de bestorming van het Capitool. De laatste keer dat Tennessee leden van het Huis naar huis stuurde was in 2016, toen een afgevaardigde werd beschuldigd van seksueel wangedrag.

