Rapper Coolio overleed aan overdosis fentanyl

DeAmerikaanse rapper Coolio overleed vorig jaar op 59-jarige leeftijd aan een overdosis fentanyl. Dat heeft zijn manager donderdag bekendgemaakt.

De muzikant, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, werd op 28 september dood aangetroffen in het huis van een vriend. Destijds werd gemeld dat de doodsoorzaak een hartaanval was, wat een gevolg kan zijn van een overdosis drugs. Amerikaanse media melden dat naast fentanyl ook sporen van heroïne en metamfetamine in het bloed van Coolio zouden zijn gevonden.

Fentanyl is een zeer sterke pijnstiller die in de VS vaak voorgeschreven wordt. Een kleine hoeveelheid van de drug kan al voor een fatale overdosis zorgen. Coolio is niet de eerste Amerikaanse muzikant die bezwijkt aan een overdosis fentanyl, onder meer Prince en Tom Petty slikten een fatale hoeveelheid van de pijnstiller.

Coolio werd in 1995 wereldwijd bekend met het nummer ‘Gangsta’s paradise’ uit de film Dangerous Minds. Het leverde hem een Grammy op.

